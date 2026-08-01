Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о потерях Вооружённых сил Украины. Свою оценку он озвучил в эфире собственного YouTube-канала.

По мнению Христофору, украинский лидер сознательно исказил информацию о потерях, чтобы сохранить поддержку западных союзников и продолжить получение финансовой и военной помощи.

«Зеленский идёт ва-банк, как будто эта дикая ложь поможет поддерживать поток денег, увеличит поток оружия и даст шансы. Это не ошибка, а сознательная попытка выдать поражение за победу. И это мерзко», — сказал он.

Кроме того, Христофору выразил мнение, что озвученные Зеленским данные были рассчитаны прежде всего на западную аудиторию. Он также обратил внимание на отсутствие критических вопросов со стороны журналистов во время выступления украинского лидера.