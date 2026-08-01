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Регион
1 августа, 00:34

«Маленький диктатор лжёт»: Зеленского поймали на вранье об убитых ВСУшниках

Журналист Боуз назвал ложью слова Зеленского о потерях ВСУ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Заявление Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины за всё время конфликта составили 50 тысяч человек, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза. Он раскритиковал слова украинского президента в социальной сети X.

По мнению журналиста, заявление Зеленского лишь подтверждает, что «маленький диктатор лжёт».

«Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается?»написал Боуз.

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Накануне в интервью Fox News Зеленский заявил, что безвозвратные потери ВСУ за всё время конфликта составили 50 тысяч военнослужащих. При этом в феврале во время интервью французскому телевидению украинский президент называл другую цифру. Тогда он утверждал, что за несколько лет конфликта Украина потеряла 55 тысяч военнослужащих. Именно на это расхождение в его заявлениях обратил внимание ирландский журналист.

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Лия Мурадьян
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