Заявление Владимира Зеленского о том, что безвозвратные потери Вооружённых сил Украины за всё время конфликта составили 50 тысяч человек, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза. Он раскритиковал слова украинского президента в социальной сети X.

Накануне в интервью Fox News Зеленский заявил, что безвозвратные потери ВСУ за всё время конфликта составили 50 тысяч военнослужащих. При этом в феврале во время интервью французскому телевидению украинский президент называл другую цифру. Тогда он утверждал, что за несколько лет конфликта Украина потеряла 55 тысяч военнослужащих. Именно на это расхождение в его заявлениях обратил внимание ирландский журналист.