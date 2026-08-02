Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли около 50 тысяч военнослужащих погибшими. При этом в феврале он называл другую оценку — 55 тысяч погибших. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru заявил, что не согласен с озвученными Зеленским данными. По его мнению, реальные потери значительно выше.

«Зеленский откровенно лжёт украинскому народу, когда говорит о потерях среди ВСУ, которые, по самым скромным подсчётам российских специалистов, давно уже перевалили за миллион человек. Это только безвозвратные потери, не считая тяжело раненых и получивших инвалидность в результате боевых действий», — поделился .

Эксперт также высказал мнение, что украинские власти не раскрывают полную информацию о потерях, чтобы избежать негативной реакции внутри страны, не допустить нового Майдана и сохранить общественную стабильность.

Кроме того, Иванников заявил, что часть погибших, по его версии, может числиться пропавшими без вести.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о потерях Вооружённых сил Украины. По мнению Христофору, украинский лидер сознательно исказил информацию о потерях, чтобы сохранить поддержку западных союзников и продолжить получение финансовой и военной помощи.