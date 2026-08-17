ВСУ за сутки атаковали 13 округов Белгородской области 152 раза

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 152 атакам со стороны ВСУ. В результате ударов погибли восемь мирных жителей, ещё 23 человека получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его данным, среди пострадавших есть двое детей. Удары пришлись на 13 муниципальных округов области.

Шуваев уточнил, что за сутки было зафиксировано 11 артиллерийских и ракетных обстрелов, а также восемь сбросов взрывных устройств с беспилотников. Силы ПВО и другие подразделения сбили или подавили 125 БПЛА. Кроме того, в больнице умер мужчина, который получил тяжёлые ранения при атаке беспилотника на Шебекино 9 августа.

Ранее региональный оперштаб сообщил о гибели бойца подразделения «Орлан» в Шебекино. FPV-дрон сдетонировал рядом с мужчиной, ещё один его сослуживец получил касательное ранение спины. Ещё один боец «Орлана» пострадал в Красной Яруге при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.