Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:32

ВСУ за сутки атаковали 13 округов Белгородской области 152 раза

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 152 атакам со стороны ВСУ. В результате ударов погибли восемь мирных жителей, ещё 23 человека получили ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его данным, среди пострадавших есть двое детей. Удары пришлись на 13 муниципальных округов области.

Шуваев уточнил, что за сутки было зафиксировано 11 артиллерийских и ракетных обстрелов, а также восемь сбросов взрывных устройств с беспилотников. Силы ПВО и другие подразделения сбили или подавили 125 БПЛА. Кроме того, в больнице умер мужчина, который получил тяжёлые ранения при атаке беспилотника на Шебекино 9 августа.

Женщина погибла от удара дрона ВСУ по дому под Астраханью, её сын чудом выжил
Женщина погибла от удара дрона ВСУ по дому под Астраханью, её сын чудом выжил

Ранее региональный оперштаб сообщил о гибели бойца подразделения «Орлан» в Шебекино. FPV-дрон сдетонировал рядом с мужчиной, ещё один его сослуживец получил касательное ранение спины. Ещё один боец «Орлана» пострадал в Красной Яруге при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar