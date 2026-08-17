Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 08:20

Боец «Орлана» погиб при атаке FPV-дрона на Шебекино, ещё двое ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один боец подразделения «Орлан» погиб, а ещё двое получили ранения в результате атак ВСУ по Белгородской области. О последствиях ударов сообщили в региональном оперштабе.

В Шебекино FPV-дрон сдетонировал рядом с мужчиной, причинив ему тяжёлые травмы. Спасти бойца не удалось — он скончался на месте. Его сослуживец получил касательное ранение спины, медицинскую помощь ему оказывают в Шебекинской ЦРБ.

Ещё один мужчина пострадал в Красной Яруге при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения голени. После помощи в Ракитянской ЦРБ его отпустили лечиться амбулаторно.

Женщина погибла от удара дрона ВСУ по дому под Астраханью, её сын чудом выжил
Женщина погибла от удара дрона ВСУ по дому под Астраханью, её сын чудом выжил

Атаки на белгородское приграничье продолжаются. Ранее Life.ru сообщал, что в Шебекинском округе при ударах беспилотников пострадали боец «Орлана» и мирный житель. Кроме того, совсем недавно FPV-дрон атаковал автомобиль в Красной Яруге, ранив двух женщин. Обеим потребовалась медицинская помощь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar