Боец «Орлана» погиб при атаке FPV-дрона на Шебекино, ещё двое ранены

Один боец подразделения «Орлан» погиб, а ещё двое получили ранения в результате атак ВСУ по Белгородской области. О последствиях ударов сообщили в региональном оперштабе.

В Шебекино FPV-дрон сдетонировал рядом с мужчиной, причинив ему тяжёлые травмы. Спасти бойца не удалось — он скончался на месте. Его сослуживец получил касательное ранение спины, медицинскую помощь ему оказывают в Шебекинской ЦРБ.

Ещё один мужчина пострадал в Красной Яруге при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения голени. После помощи в Ракитянской ЦРБ его отпустили лечиться амбулаторно.