Боец «Орлана» погиб при атаке FPV-дрона на Шебекино, ещё двое ранены
Обложка © Life.ru
Один боец подразделения «Орлан» погиб, а ещё двое получили ранения в результате атак ВСУ по Белгородской области. О последствиях ударов сообщили в региональном оперштабе.
В Шебекино FPV-дрон сдетонировал рядом с мужчиной, причинив ему тяжёлые травмы. Спасти бойца не удалось — он скончался на месте. Его сослуживец получил касательное ранение спины, медицинскую помощь ему оказывают в Шебекинской ЦРБ.
Ещё один мужчина пострадал в Красной Яруге при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения голени. После помощи в Ракитянской ЦРБ его отпустили лечиться амбулаторно.
Атаки на белгородское приграничье продолжаются. Ранее Life.ru сообщал, что в Шебекинском округе при ударах беспилотников пострадали боец «Орлана» и мирный житель. Кроме того, совсем недавно FPV-дрон атаковал автомобиль в Красной Яруге, ранив двух женщин. Обеим потребовалась медицинская помощь.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.