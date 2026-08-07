Боец «Орлана» и мирный житель ранены при атаках дронов в Шебекинском округе

В Шебекинском округе Белгородской области при атаках украинских беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В городе Шебекино во время отражения атаки на объект гражданской инфраструктуры осколочное ранение предплечья получил боец подразделения «Орлан». По данным оперштаба, сослуживцы доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ещё один пострадавший — мирный житель села Новая Таволжанка. Как сообщили власти, мужчина получил осколочные ранения брюшной полости после детонации FPV-дрона. Его госпитализируют.

Ранее украинские дроны атаковали автомобили в Белгородской области, ранив четырёх мирных жителей. В хуторе Масычево Грайворонского округа пострадали две женщины и мужчина с осколочными ранениями, а в Шебекине мужчина получил ранения груди и плеча.