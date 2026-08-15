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Регион
15 августа, 19:46

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены две женщины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины получили осколочные ранения при атаке FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Удар произошёл в посёлке Красная Яруга Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

«Одна женщина получила осколочные ранения грудной клетки и руки, другая — осколочные ранения волосистой части головы и ноги», — говорится в сообщении.

Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения женщин переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате атаки ВСУ на культурное учреждение в ДНР погиб мужчина
В результате атаки ВСУ на культурное учреждение в ДНР погиб мужчина

Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя ДНР пострадали 15 августа при атаках дронов ВСУ. На автодороге ДКАД в Макеевке ранения средней тяжести получили трое мужчин. В Енакиеве пострадала женщина. Медики оказали раненым необходимую помощь. Удары повредили три жилых дома, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовика и один легковой автомобиль.

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Антон Голыбин
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