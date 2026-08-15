В результате атаки ВСУ на культурное учреждение в ДНР погиб мужчина

Жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ) по культурному учреждению в посёлке Авдотьино Ленинского района стал мужчина 1960 года рождения. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации, в результате атаки БПЛА на культурное учреждение в посёлке Авдотьино Ленинского района погиб мужчина 1960 г.р», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, повреждены остекление, фасад и прилегающая территория здания.

Также пострадали четыре мирных гражданина Донецкой Народной Республики. В городском округе Макеевка на автодороге ДКАД ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево ранена женщина 1997 года рождения. Повреждены три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовых автомобиля и один легковой автомобиль.