Четыре человека пострадали 15 августа в ДНР из-за атак дронов ВСУ

Сегодня вследствие ударов ударными беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали четыре мирных гражданина Донецкой Народной Республики. В городском округе Макеевка на автодороге ДКАД ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 годов рождения. В городском округе Енакиево ранена женщина 1997 года рождения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — написал он в своём телеграм-канале.

Повреждения зафиксированы в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево, а также в Волновахском, Володарском, Великоновоселковском, Шахтерском, Старобешевском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах. Повреждены три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, три единицы специальной техники, четыре грузовых автомобиля и один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников. По его словам, шесть дронов ВСУ в Гагаринском районе были принудительно посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Инцидент обошёлся без пострадавших.