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Регион
15 августа, 14:52

Над Тульской областью сбили пять вражеских БПЛА

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ в небе над Тульской областью ликвидировано пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. По заявлению губернатора Дмитрия Миляева, инцидент обошёлся без жертв и повреждений объектов инфраструктуры.

В настоящее время в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности в связи с угрозой новых атак.

На подлёте к Москве за неделю сбили 1743 БПЛА
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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников. По его словам, шесть дронов ВСУ в Гагаринском районе были принудительно посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Инцидент обошёлся без пострадавших.

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Наталья Демьянова
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