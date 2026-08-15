Над Тульской областью сбили пять вражеских БПЛА

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ в небе над Тульской областью ликвидировано пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. По заявлению губернатора Дмитрия Миляева, инцидент обошёлся без жертв и повреждений объектов инфраструктуры.

В настоящее время в регионе продолжает действовать режим повышенной опасности в связи с угрозой новых атак.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников. По его словам, шесть дронов ВСУ в Гагаринском районе были принудительно посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Инцидент обошёлся без пострадавших.