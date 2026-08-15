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15 августа, 12:18

На подлёте к Москве за неделю сбили 1743 БПЛА

Собянин: За неделю уничтожено 1743 беспилотника на подлёте к Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

За минувшую неделю в направлении Московского региона направлялись 1743 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, отсчёт вёлся с 08:30 8 августа по 08:30 15 августа.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», — уточнил он.

Над Москвой сбили уже 15 беспилотников
Над Москвой сбили уже 15 беспилотников

Также ранее беспилотники атаковали Подмосковье. Тогда силы ПВО сбили восемь аппаратов над Домодедово, Одинцово, Раменским, Чеховом, Шатурой и Воскресенском, о чём рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. Наиболее тяжёлые последствия были в Шатуре: там дрон попал в частный дом, ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний мальчик. Состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое.

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Вероника Бакумченко
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