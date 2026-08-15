На подлёте к Москве за неделю сбили 1743 БПЛА

За минувшую неделю в направлении Московского региона направлялись 1743 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, отсчёт вёлся с 08:30 8 августа по 08:30 15 августа.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», — уточнил он.

Также ранее беспилотники атаковали Подмосковье. Тогда силы ПВО сбили восемь аппаратов над Домодедово, Одинцово, Раменским, Чеховом, Шатурой и Воскресенском, о чём рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв. Наиболее тяжёлые последствия были в Шатуре: там дрон попал в частный дом, ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний мальчик. Состояние ребёнка врачи оценивали как тяжёлое.