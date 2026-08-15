Над Москвой сбили уже 15 беспилотников
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Средствами ПВО уничтожено ещё три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков задействованы экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Число сбитых дронов на подходе к столице выросло до 15.
В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено около десятка БПЛА и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. В Миллеровском районе зафиксировано повреждение линий электропередачи на участке между хуторами Хмызов и Закосьнов. Без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов. Специалисты экстренных служб направлены на место.
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