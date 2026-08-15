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15 августа, 02:50

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Создан оперативный штаб. На месте работают все экстренные службы, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Сейчас уточняются данные о последствиях и, что самое важное, о пострадавших.

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Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

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Алена Пенчугина
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