Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 12

Силами противовоздушной обороны уничтожены ещё пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Количество сбитых на подлёте к Москве беспилотников возросло до двенадцати.

Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.