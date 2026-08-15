Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 12
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Силами противовоздушной обороны уничтожены ещё пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Количество сбитых на подлёте к Москве беспилотников возросло до двенадцати.
Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
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