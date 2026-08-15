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15 августа, 02:17

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве увеличилось до 12

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силами противовоздушной обороны уничтожены ещё пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Количество сбитых на подлёте к Москве беспилотников возросло до двенадцати.

ПВО 15 августа уничтожила семь украинских беспилотников, летевших на Москву
ПВО 15 августа уничтожила семь украинских беспилотников, летевших на Москву

Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

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Алена Пенчугина
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