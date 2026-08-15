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15 августа, 00:03

ПВО 15 августа уничтожила семь украинских беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В небе над Москвой сбиты семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). На месте падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

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Алена Пенчугина
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