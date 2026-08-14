14 августа от атак ВСУ в ДНР погиб один человек, 10 мирных жителей ранены

Сегодня от атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике погиб один человек и ранены десять мирных жителей. В Горловке на рынке погибла женщина 1983 года рождения. Ранены ещё семеро: мужчины 1944 и 1964 г.р., женщина 1976 г.р. — получили ранения средней степени тяжести, а также мужчины 1954 и 1972 г.р., женщины 1961 и 1978 г.р. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Куйбышевском районе Донецка пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1949 года рождения – у них ранения средней степени тяжести. В селе Никольское Волновахского муниципального округа тяжёлые ранения диагностированы у мужчины 1984 года рождения.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

В Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, а также в Володарском, Волновахском, Старобешевском, Шахтёрском и Ясиноватском муниципальных округах повреждены четыре жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, два автобуса, шесть легковых и один грузовой автомобиль.

Напомним, женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.