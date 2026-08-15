В Пензенской области после атаки БПЛА ВСУ загорелось сельхозпредприятие

Сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано», — написал он в своём телеграм-канале.

Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Ранее женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.