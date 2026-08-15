В Пензенской области после атаки БПЛА ВСУ загорелось сельхозпредприятие
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Сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано», — написал он в своём телеграм-канале.
Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.
Ранее женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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