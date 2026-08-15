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14 августа, 23:47

В Пензенской области после атаки БПЛА ВСУ загорелось сельхозпредприятие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сельхозпредприятие на территории Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Возникло возгорание, которое было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано», — написал он в своём телеграм-канале.

Обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

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Ранее женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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