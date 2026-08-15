ВСУ нанесли удар по пожарно-спасательной части в Запорожской области

В городе Пологи Запорожской области в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадала пожарно-спасательная часть. О повреждении служебно-хозяйственного помещения сообщило региональное МЧС в своём канале в «Максе». К счастью, пострадавших нет.

«14 июля произошла атака беспилотного летательного аппарата по территории 21-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Запорожской области. В результате атаки повреждения получило служебно-хозяйственное помещение пожарно-спасательной части», — уточнили в ведомстве.

Ранее женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.