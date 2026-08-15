Следственный комитет с 2014 года возбудил свыше 11 тыс. уголовных дел о преступлениях Вооружённых сил Украины (ВСУ). Данные представили на оперативном совещании в Луганске, сообщила пресс-служба СК России.

Сотрудники ведомства завершили расследование более 1 150 уголовных дел по обвинению полутора тысяч участников ВФУ. Суды рассмотрели собранные материалы и вынесли обвинительные приговоры 1 231 фигуранту.

Совещание провёл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Участники встречи рассмотрели итоги расследований, которые ведомство ведёт с 2014 года.

Ранее следователи установили причастность генерал-лейтенанта Вооружённых сил Украины Анатолия Баргилевича к организации карательных операций в Донбассе с 2014 года. Генерал отдавал подчинённым приказы о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. СК связал эти действия с гибелью и ранениями мирных жителей, в том числе детей. Следствие предъявило Баргилевичу обвинение и объявило его в международный розыск.