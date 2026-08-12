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Регион
12 августа, 07:32

СК возбудил дело о теракте после атаки Украины на Краснодарский край

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 12 августа дроны атаковали жилые дома и другие объекты инфраструктуры региона. В результате погибли и получили ранения мирные жители, в том числе несовершеннолетние. Точное число пострадавших устанавливается. Последствия налёта зафиксированы, в частности, в Новороссийске и Темрюкском районе.

Следователи работают на местах падения беспилотников, фиксируют повреждения и собирают доказательства. Им предстоит восстановить все обстоятельства произошедшего.

В СК заявили, что в рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям причастных к атаке украинских военнослужащих.

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Напомним, ночью Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников. Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, последствия налёта зафиксировали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. По его словам, от действий ВСУ погибли два человека, включая ребёнка.

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Владимир Озеров
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