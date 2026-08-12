Кондратьев сообщил о двух жертвах атаки ВСУ на Краснодарский край 12 августа

Два человека, включая восьмилетнего ребёнка, погибли в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев утром 12 августа.

«В Новороссийске погиб восьмилетний ребёнок. Выражаю глубокие соболезнования родителям», — написал Кондратьев в «Максе».

Обломки БПЛА, по данным властей, упали на 21 жилой дом, включая многоквартирные здания, а также на четыре предприятия. Около 90 жителей разместили в пунктах временного проживания. Масштаб ущерба предстоит оценить муниципальной комиссии.

Ещё один пострадавший скончался после падения фрагментов дрона в посёлке Волна Темрюкского района.

В Анапе повреждён жилой дом, медицинская помощь потребовалась двум людям, госпитализация им не понадобилась. В Геленджике пострадали три частных дома, ещё двоих человек доставили в больницу.

Напомним, ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, удары пришлись по Новороссийску, Анапе, Геленджику и Темрюкскому району.