Кондратьев: ВСУ атаковали Краснодарский край сотнями дронов

ВСУ нанесли массированный удар сотнями беспилотников по Краснодарскому краю. О погибших и разрушениях сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Атака длилась всю ночь. Целями стали гражданская инфраструктура и жилые кварталы в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Трагические последствия зафиксированы в Новороссийске. Там погиб восьмилетний ребёнок. Губернатор поручил мэру Андрею Кравченко поддержать семью. Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим, среди них один несовершеннолетний. При необходимости пациентов готовы принять краевые больницы.

В поселке Волна обломки рухнули во двор частного дома. Медики боролись за жизнь пострадавшего мужчины, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В Анапе повреждено одно домовладение. Двум раненым помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

В Геленджике зафиксированы разрушения в трёх частных строениях. Двоих жителей доставили в стационар.

Всего известно о падении фрагментов летательных аппаратов на 21 жилое здание и четыре предприятия. Среди пострадавших строений есть многоквартирные дома. На участках работают экстренные службы. Для жителей развернули пункты временного размещения, там сейчас находятся около 90 человек. Оценкой нанесённого урона займется муниципальная комиссия.