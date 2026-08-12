«Заправка» для ВСУ закрыта: Армия России ударила по топливной базе в Одессе
ВС РФ поразили базу ГСМ в порту Одессы в ночь на 12 августа
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
ВС РФ нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, обеспечивавшей топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России утром 12 августа.
По данным ведомства, удар был нанесён в течение ночи.
Для поражения объекта применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.
Целью стала база горюче-смазочных материалов, которую, как подчёркиевает Минобороны РФ, использовали для обеспечения топливом подразделений украинской армии.
В российском военном ведомстве также заявили о продолжающихся ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.
Напомним, этим летом ВС РФ кратно нарастили нанесение высокоточных ударов по тыловым объектам ВСУ. С применением ракет и дронов поражается обширный список целей: от военных аэродромов и заводов оборонного комплекса до логистических узлов и штабов беспилотников. Кроме того, под огнём регулярно оказываются склады боеприпасов и ГСМ, а также сухогрузы в портах Одессы и Николаева, занятые военными поставками в акватории Черного моря.
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