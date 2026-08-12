Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 05:59

«Заправка» для ВСУ закрыта: Армия России ударила по топливной базе в Одессе

ВС РФ поразили базу ГСМ в порту Одессы в ночь на 12 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ВС РФ нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, обеспечивавшей топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России утром 12 августа.

По данным ведомства, удар был нанесён в течение ночи.

Для поражения объекта применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Целью стала база горюче-смазочных материалов, которую, как подчёркиевает Минобороны РФ, использовали для обеспечения топливом подразделений украинской армии.

В российском военном ведомстве также заявили о продолжающихся ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

РФ ударила по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Запорожье
РФ ударила по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Запорожье

Напомним, этим летом ВС РФ кратно нарастили нанесение высокоточных ударов по тыловым объектам ВСУ. С применением ракет и дронов поражается обширный список целей: от военных аэродромов и заводов оборонного комплекса до логистических узлов и штабов беспилотников. Кроме того, под огнём регулярно оказываются склады боеприпасов и ГСМ, а также сухогрузы в портах Одессы и Николаева, занятые военными поставками в акватории Черного моря.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar