«Заправка» для ВСУ закрыта: Армия России ударила по топливной базе в Одессе

ВС РФ нанесли удар по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, обеспечивавшей топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России утром 12 августа.

По данным ведомства, удар был нанесён в течение ночи.

Для поражения объекта применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Целью стала база горюче-смазочных материалов, которую, как подчёркиевает Минобороны РФ, использовали для обеспечения топливом подразделений украинской армии.

В российском военном ведомстве также заявили о продолжающихся ударах по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Напомним, этим летом ВС РФ кратно нарастили нанесение высокоточных ударов по тыловым объектам ВСУ. С применением ракет и дронов поражается обширный список целей: от военных аэродромов и заводов оборонного комплекса до логистических узлов и штабов беспилотников. Кроме того, под огнём регулярно оказываются склады боеприпасов и ГСМ, а также сухогрузы в портах Одессы и Николаева, занятые военными поставками в акватории Черного моря.