Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 05:06
10824

РФ ударила по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минувшей ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием, поразив военные предприятия и логистические центры в Киеве и Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ утром 11 августа.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», — уточнили в ведомстве.

Российские военные уничтожили бойцов «Птиц Мадьяра» в Херсоне
Российские военные уничтожили бойцов «Птиц Мадьяра» в Херсоне

Напомним, ранее Life.ru уже сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели в Киеве и Запорожье. Пожары зафиксированы на промышленных, военных и складских объектах. Крупные пожары вспыхнули в промышленной зоне в Киевской области. Предварительно, пожар происходит в районе завода CAMOZZI, который производит гидравлическое и пневматическое оборудование, и складских помещений Raben Group. Также горит логистический центр «Новой почты». Также появилась информация о пожаре на металлургическом комбинате «Запорожсталь». Предварительно, атака велась гиперзвуковыми «Цирконами», «Искандерами» и «Кинжалами».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar