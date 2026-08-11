РФ ударила по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Запорожье

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее Life.ru уже сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели в Киеве и Запорожье. Пожары зафиксированы на промышленных, военных и складских объектах. Крупные пожары вспыхнули в промышленной зоне в Киевской области. Предварительно, пожар происходит в районе завода CAMOZZI, который производит гидравлическое и пневматическое оборудование, и складских помещений Raben Group. Также горит логистический центр «Новой почты». Также появилась информация о пожаре на металлургическом комбинате «Запорожсталь». Предварительно, атака велась гиперзвуковыми «Цирконами», «Искандерами» и «Кинжалами».