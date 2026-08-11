Российские военные уничтожили бойцов «Птиц Мадьяра» в Херсоне

Российские операторы БПЛА уничтожили автомобиль с боеприпасами и пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар нанесли в Херсоне, сообщил РИА «Новости» боец 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Северск.

По словам военнослужащего, разведчики заметили автомобиль во время ротации украинских военных. Личный состав разгружал боеприпасы в замаскированный фронтовой пункт управления БПЛА.

После обнаружения цели оператор ударно-разведывательного коптера сбросил боеприпас на джип. В автомобиле находились снаряды и оборудование для управления беспилотниками. Внутри машины находился как минимум один человек, ещё несколько стояли рядом.

«В результате детонации боеприпасов были ликвидированы все боевики и их пункт управления», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что на правом берегу Днепра действует подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра». На этом основании боец предположил, что джип, боеприпасы и находившийся рядом личный состав могли принадлежать этому формированию.

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