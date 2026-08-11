Стальной дождь: «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы» обрушились на Украину

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели в Киеве и Запорожье. Пожары зафиксированы на промышленных, военных и складских объектах.

Взрывы в Киеве были зафиксированы около 00:30 ночи. После атаки местные жители начали публиковать кадры с сильным пожаром на месте прилётов. По данным спутников NASA, крупные пожары вспыхнули в промышленной зоне в Киевской области. Предварительно, пожар происходит в районе завода CAMOZZI, который производит гидравлическое и пневматическое оборудование, и складских помещений Raben Group. Также горит логистический центр «Новой почты».

В Запорожье после ракетных ударов зафиксировано несколько крупных очагов возгорания. Сообщается об атаке по энергетике — произошло частичное отключение электроэнергии в городе. Также появилась информация о пожаре на металлургическом комбинате «Запорожсталь».

Всего было слышно более 30-40 взрывов. Предварительно, атака велась гиперзвуковыми «Цирконами», «Искандерами» и «Кинжалами».

Ранее южный энергоузел Украины оказался парализован после серии ударов ВС РФ. Критические повреждения получили семь подстанций, среди которых пять ключевых объектов мощностью 330 кВ («Арциз», «Маяки», «Усатово», «Новоодесская» и «Центролит»), а также Одесская ТЭЦ. Это нанесло серьёзный удар по энергоснабжению региона.