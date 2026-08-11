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10 августа, 23:16
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Стальной дождь: «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы» обрушились на Украину

Армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Украине. Мощные взрывы прогремели в Киеве и Запорожье. Пожары зафиксированы на промышленных, военных и складских объектах.

Взрывы в Киеве были зафиксированы около 00:30 ночи. После атаки местные жители начали публиковать кадры с сильным пожаром на месте прилётов. По данным спутников NASA, крупные пожары вспыхнули в промышленной зоне в Киевской области. Предварительно, пожар происходит в районе завода CAMOZZI, который производит гидравлическое и пневматическое оборудование, и складских помещений Raben Group. Также горит логистический центр «Новой почты».

В Запорожье после ракетных ударов зафиксировано несколько крупных очагов возгорания. Сообщается об атаке по энергетике — произошло частичное отключение электроэнергии в городе. Также появилась информация о пожаре на металлургическом комбинате «Запорожсталь».

Всего было слышно более 30-40 взрывов. Предварительно, атака велась гиперзвуковыми «Цирконами», «Искандерами» и «Кинжалами».

В Киеве и находящемся под контролем Украины Запорожье произошла серия взрывов
В Киеве и находящемся под контролем Украины Запорожье произошла серия взрывов

Ранее южный энергоузел Украины оказался парализован после серии ударов ВС РФ. Критические повреждения получили семь подстанций, среди которых пять ключевых объектов мощностью 330 кВ («Арциз», «Маяки», «Усатово», «Новоодесская» и «Центролит»), а также Одесская ТЭЦ. Это нанесло серьёзный удар по энергоснабжению региона.

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Алена Пенчугина
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