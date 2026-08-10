«Фактически парализовали»: Военкор Поддубный заявил о выводе из строя южного энергоузла Украины

Южный энергоузел Украины оказался парализован после серии ударов ВС РФ. Как сообщил Герой России Евгений Поддубный, критические повреждения получили семь подстанций, среди которых пять ключевых объектов мощностью 330 кВ («Арциз», «Маяки», «Усатово», «Новоодесская» и «Центролит»), а также Одесская ТЭЦ. По мнению военкора, это нанесло серьёзный удар по энергоснабжению региона.

«Параллельно удары пришлись по цехам, где собирали и хранили вражеские дроны. Под прицелом оказался и ключевой энергомост, питавший юг Украины и обеспечивавший перетоки энергии в сторону Молдавии и Румынии. Как отмечает Поддубный, вывод из строя этой инфраструктуры серьёзно осложнит балансировку энергосистемы и ограничит возможности по перераспределению электричества.

«Атаки на логистические коммуникации и энергетические объекты, обеспечивающие функционирование ВСУ, носят системный характер: они призваны дезорганизовать тыловое обеспечение противника, затруднить переброску резервов и снизить интенсивность применения техники и беспилотников. И эти удары, безусловно, будут продолжены», — подчеркнул военкор в соцсетях.

Ранее власти Украины сообщали о дефиците средств для подготовки энергетической системы к отопительному сезону. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, отрасли не хватает около 650 миллионов евро. При этом Фонд поддержки энергетики Украины уже привлёк свыше 2 миллиардов евро, однако этих средств, как отмечают власти, недостаточно для покрытия всех потребностей.