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10 августа, 22:22

В Киеве и находящемся под контролем Украины Запорожье произошла серия взрывов

Не является фотографией с места событий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Не является фотографией с места событий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Украинский «24 канал» сообщил о серии взрывов, прозвучавших в Киеве. Взрывы также раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье.

На данный момент сигналы воздушной тревоги звучат на большей части украинской территории.

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Ранее южный энергоузел Украины оказался парализован после серии ударов ВС РФ. Критические повреждения получили семь подстанций, среди которых пять ключевых объектов мощностью 330 кВ («Арциз», «Маяки», «Усатово», «Новоодесская» и «Центролит»), а также Одесская ТЭЦ. Это нанесло серьёзный удар по энергоснабжению региона.

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Алена Пенчугина
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