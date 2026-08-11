В Киеве и находящемся под контролем Украины Запорожье произошла серия взрывов
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Украинский «24 канал» сообщил о серии взрывов, прозвучавших в Киеве. Взрывы также раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье.
На данный момент сигналы воздушной тревоги звучат на большей части украинской территории.
Ранее южный энергоузел Украины оказался парализован после серии ударов ВС РФ. Критические повреждения получили семь подстанций, среди которых пять ключевых объектов мощностью 330 кВ («Арциз», «Маяки», «Усатово», «Новоодесская» и «Центролит»), а также Одесская ТЭЦ. Это нанесло серьёзный удар по энергоснабжению региона.
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