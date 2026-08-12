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12 августа, 04:35

В кубанском посёлке Волна умер пострадавший при атаке БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края умер мужчина, пострадавший при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Мужчина получил ранения. Врачи пытались спасти его, однако сделать этого не удалось.

В Анапе обломки беспилотника повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В Геленджике повреждены три частных домовладения. Двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом в Новороссийске
Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом в Новороссийске

Ранее стало известно, что в Новороссийске развернули ПВР и остановили общественный транспорт после атаки БПЛА. Известно о восьми пострадавших и одном погибшем малолетнем ребёнке.

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Артём Гапоненко
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