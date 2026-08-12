Выплаты за потерянное из-за ВСУ имущество получили 5627 жителей Белгородчины
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В Белгородской области выплаты за жильё, утраченное из-за атак ВСУ или эвакуации, получили 5627 человек. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«К настоящему времени 5627 собственников, которые потеряли жильё или вынуждены были переехать из опасных мест, получили выплаты в форме жилых помещений и на специальные счета», — рассказал собеседник агентства.
Шуваев уточнил, что более пяти тысяч человек уже проживают в новых домах и квартирах.
Общая сумма компенсаций составила 32,5 миллиарда рублей. Сейчас на рассмотрении в Минстрое находятся заявки ещё на 874 объекта — на общую сумму 6,1 миллиарда рублей.
Кроме того, Шуваев сообщил, что с февраля 2022 года в Белгородской области погибли 622 человека, в том числе 27 детей. За это же время ранения получили 4 737 жителей, среди которых 277 несовершеннолетних. В 2026 году по состоянию на 10 августа погиб 191 мирный житель, из них четверо — дети.
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