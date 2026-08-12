Шуваев: В Белгородской области с 2022 года погибли 622 жителя из-за ударов ВСУ

За время атак с февраля 2022 года в Белгородской области погибли 622 человека, включая 27 детей. Такие данные привёл врио губернатора Александр Шуваев.

«Украинские и западные боевики убили 622 белгородцев, в том числе 27 детей», — приводит его слова ТАСС.

За тот же период ранения получили 4737 жителей области. Среди пострадавших — 277 несовершеннолетних.

Шуваев отдельно остановился на статистике 2026 года. К 10 августа погиб 191 мирный гражданин. В этом списке четверо — дети.

Количество раненых с начала текущего года составило 1651. В это число вошли 70 несовершеннолетних жителей.

Власти региона ведут постоянный мониторинг последствий ударов. Информация о погибших и госпитализированных обновляется по мере поступления данных из районов.

Ранее сообщалось, что в селе Козинка Грайворонского округа от детонации беспилотника мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте. Кроме того, двое жителей пострадали от взрыва БПЛА в селе Дубовое Белгородского округа.