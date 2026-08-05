Врио главы Белгородской области Шуваев доложил Путину о посещении всех округов

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил все муниципальные округа региона. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину на сегодняшней встрече.

Шуваев уточнил, что ежедневно выезжает в территории с момента назначения на должность. За два с половиной месяца он объехал каждый округ, напрямую беседуя с жителями и выявляя болевые точки.

По словам руководителя, все зафиксированные проблемы и пожелания граждан отрабатываются согласно перечню поручений. Неисправности устраняются в оперативном порядке.