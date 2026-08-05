Врио главы Белгородской области Шуваев доложил Путину о посещении всех округов
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Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев посетил все муниципальные округа региона. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину на сегодняшней встрече.
Шуваев уточнил, что ежедневно выезжает в территории с момента назначения на должность. За два с половиной месяца он объехал каждый округ, напрямую беседуя с жителями и выявляя болевые точки.
По словам руководителя, все зафиксированные проблемы и пожелания граждан отрабатываются согласно перечню поручений. Неисправности устраняются в оперативном порядке.
Напомним, 13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Он уроженец Нового Оскола, Герой России, генерал-майор и участник специальной военной операции. Ранее прошёл второй поток кадровой программы «Время Героев», а с января занимал пост вице-губернатора Иркутской области. Выборы главы региона пройдут 20 сентября 2026 года, Шуваев уже подал документы для участия. Сегодня в Кремле состоялась первая встреча президента с врио губернатора после назначения, чиновник докладывал о текущей ситуации в области.
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