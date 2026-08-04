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Регион
4 августа, 12:00

Шуваев предложил главу своей администрации на пост сенатора от Белгородчины

Александр Лоренц. Обложка © Прокуратура Ярославской области

Александр Лоренц. Обложка © Прокуратура Ярославской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выдвинул своего заместителя Александра Лоренца кандидатом в сенаторы. Документы опубликованы облизбиркомом.

Лоренц возглавляет администрацию губернатора и занимает пост заместителя главы региона. Помимо него, в список кандидатов вошли депутаты Госдумы Валерий Скруг и Наталия Полуянова. Окончательное решение о том, кто займёт кресло в Совете Федерации, будет принято после выборов губернатора. Победивший кандидат делегирует одного из трёх претендентов в верхнюю палату парламента.

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Юрий Лысенко
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