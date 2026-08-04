Шуваев предложил главу своей администрации на пост сенатора от Белгородчины

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев выдвинул своего заместителя Александра Лоренца кандидатом в сенаторы. Документы опубликованы облизбиркомом.

Лоренц возглавляет администрацию губернатора и занимает пост заместителя главы региона. Помимо него, в список кандидатов вошли депутаты Госдумы Валерий Скруг и Наталия Полуянова. Окончательное решение о том, кто займёт кресло в Совете Федерации, будет принято после выборов губернатора. Победивший кандидат делегирует одного из трёх претендентов в верхнюю палату парламента.

Ранее в избиркоме Удмуртии рассказали, когда состоятся выборы нового главы республики. Там пояснили, что процедура пройдёт без сюрпризов в плане сроков — новый руководитель определится в единый день голосования в 2027 году после того, как Александр Бречалов покинет свой пост.