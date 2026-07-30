В выборах в парламент Пермского края участвовала гражданка Украины

В Пермском крае обнаружили кандидатку с гражданством Украины в списке КПРФ на выборах в региональный парламент. Её кандидатуру, как и ещё двух претендентов, не зарегистрировали из-за ограничений, сообщили в крайизбиркоме.

При проверке документов у троих кандидатов нашли препятствия для участия в выборах. У одного — иностранное гражданство, у другого — сокрытие судимости, у третьего — отсутствие пассивного избирательного права. Все они числились в списке партии.

Выборы в Законодательное собрание Пермского края пройдут с 18 по 20 сентября. В бюллетенях будет 60 депутатских мест: часть распределят по одномандатным округам, часть — по партийным спискам.

Ранее сообщалось, что впервые с 2007 года в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий, последней зарегистрировалась «Зелёные» с 256 кандидатами, утверждёнными ЦИК. В бюллетень, помимо «Зелёных», войдут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии. Это рекордное число участников за последние годы.