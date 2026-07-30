Впервые за почти 20 лет в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий

В думской кампании впервые с 2007 года по федеральному округу примут участие 11 партий. Об этом со ссылкой на постановление ЦИК сообщает ТАСС.

Последним зарегистрированным участником стало объединение «Зелёные». В утверждённом Центральной избирательной комиссией перечне этой политической силы значатся 256 кандидатов.

Таким образом, список партий, претендующих на мандаты девятого созыва, оказался расширен до рекордного за последние годы количества. Помимо «Зелёных», в избирательном бюллетене будут представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.

Все перечисленные организации получили право не собирать подписи. Такая льгота положена им по действующему законодательству.

Ранее Life.ru рассказывал, что Центризбирком зарегистрировал перечень кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы в Госдуму, включив в него 390 человек. Документы для заверения были поданы партией 15 июля, а до этого регулятор одобрил списки по одномандатным округам, уполномоченных по финансам и открытие избирательного счёта.