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30 июля, 09:28

Впервые за почти 20 лет в выборах в Госдуму по федеральному округу примут участие 11 партий

В выборах в Госдуму по федеральному округу будут участвовать 11 партий

Обложка © ЦИК России

Обложка © ЦИК России

В думской кампании впервые с 2007 года по федеральному округу примут участие 11 партий. Об этом со ссылкой на постановление ЦИК сообщает ТАСС.

Последним зарегистрированным участником стало объединение «Зелёные». В утверждённом Центральной избирательной комиссией перечне этой политической силы значатся 256 кандидатов.

Таким образом, список партий, претендующих на мандаты девятого созыва, оказался расширен до рекордного за последние годы количества. Помимо «Зелёных», в избирательном бюллетене будут представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.

Все перечисленные организации получили право не собирать подписи. Такая льгота положена им по действующему законодательству.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Центризбирком зарегистрировал перечень кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы в Госдуму, включив в него 390 человек. Документы для заверения были поданы партией 15 июля, а до этого регулятор одобрил списки по одномандатным округам, уполномоченных по финансам и открытие избирательного счёта.

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Юрий Лысенко
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