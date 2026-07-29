Без гонки и сюрпризов: Стало известно, когда Удмуртия выберет нового главу

После отставки Александра Бречалова нового главу Удмуртии будут выбирать в 2027 году. Голосование состоится в единый день выборов в соответствии с федеральным законодательством. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель избирательной комиссии Удмуртской Республики Светлана Пальчик.

«Есть федеральный закон о выборах. Главу Удмуртской Республики будут избирать в единый день голосования в 2027 году», — сказал он.

Ранее сообщалось, что после отставки Александра Бречалова президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Незадолго до назначения российский лидер встретился с Абрамовой в Кремле, однако содержание их беседы официально не раскрывалось.