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29 июля, 11:17

Без гонки и сюрпризов: Стало известно, когда Удмуртия выберет нового главу

Выборы главы Удмуртии после отставки Бречалова пройдут в 2027 году

Обложка © ТАСС / Александр Бахтин

Обложка © ТАСС / Александр Бахтин

После отставки Александра Бречалова нового главу Удмуртии будут выбирать в 2027 году. Голосование состоится в единый день выборов в соответствии с федеральным законодательством. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель избирательной комиссии Удмуртской Республики Светлана Пальчик.

«Есть федеральный закон о выборах. Главу Удмуртской Республики будут избирать в единый день голосования в 2027 году», — сказал он.

Бречалов досрочно покинул пост главы Удмуртии из-за перехода на новую работу
Бречалов досрочно покинул пост главы Удмуртии из-за перехода на новую работу

Ранее сообщалось, что после отставки Александра Бречалова президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Незадолго до назначения российский лидер встретился с Абрамовой в Кремле, однако содержание их беседы официально не раскрывалось.

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Милена Скрипальщикова
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