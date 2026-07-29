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Регион
29 июля, 10:08

Бречалов досрочно покинул пост главы Удмуртии из-за перехода на новую работу

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Новое место работы стало причиной ухода Александра Бречалова с поста главы Удмуртии. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.

«Глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы», — сообщили в правительстве республики.

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Бречалов руководил регионом с 2017 года. Сначала он исполнял обязанности главы республики, а затем дважды побеждал на выборах. Президент России Владимир Путин уже определился с временным руководителем субъекта. Врио главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.

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Полина Никифорова
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