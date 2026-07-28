Власти Удмуртии сообщили о дипфейке с главой региона о бензине

В соцсетях распространилось фальшивое видео с участием главы Удмуртии Александра Бречалова. С помощью технологий искусственного интеллекта мошенники создали ролик, в котором он якобы призывает жителей срочно запасаться бензином. О появлении поддельного видео сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

В фейковом обращении от имени Александра Бречалова утверждается, будто после атаки со стороны киевского режима была повреждена нефтебаза, являющаяся ключевым объектом хранения и распределения топлива. На этом фоне жителей республики призывают срочно покупать бензин. Проверка показала, что запись не имеет отношения к главе региона. В Центре управления регионом заявили, что видео полностью создано с использованием технологий искусственного интеллекта.

Как уточнили власти, злоумышленники подменили не только голос, но и речь, мимику и жесты. По их оценке, главная цель подобных публикаций — вызвать панику среди населения и спровоцировать ажиотаж вокруг топлива.

Ранее в центре внимания оказалась врач из Эвенкии Адэль Эралиева, заявившая, что якобы приняла роды у пассажирки прямо во время авиарейса. Позже эту историю официально опровергло региональное министерство здравоохранения. Никакая двойня на борту самолёта не рождалась, а распространённая информация не соответствовала действительности.