«Роды в самолёте» оказались фейком: Минздрав разоблачил «подвиг» фельдшера на высоте 10 км

Врач из Эвенкии Адэль Эралиева придумала историю о том, как якобы приняла роды на борту самолёта. Информацию о её «подвиге» опровергли в Минздраве, сообщает телеграм-канал Kras Mash.

В ведомстве подтвердили, что никакая двойня во время полёта на свет не появлялась. Рассказ медика не соответствовал действительности. Сама Эралиева уже призналась, что сообщила ложные сведения. Почему она решила сочинить эту историю, пока неизвестно.

Сейчас телефон женщины выключен, связаться с ней не удаётся. Её отец также отказался разговаривать и сбросил звонок. Других подробностей о случившемся пока нет. Неизвестно и то, последуют ли для сотрудницы какие-либо меры после признания во лжи.

Напомним, что Адэль Эралиева в интервью заявила, будто приняла роды двойни на борту самолёта. Утверждалось, что девушка, получившая образование военного фельдшера, оказалась единственным медиком на борту.