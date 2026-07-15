Роды на высоте 10 тысяч метров: Военный фельдшер приняла двойню в салоне самолета

Уроженка Эвенкии Адэль Эралиева помогла женщине родить близнецов во время авиарейса из Санкт-Петербурга в Красноярск. Девушка, получившая образование военного фельдшера, оказалась единственным медиком на борту, который смог принять роды. Об этом она рассказала газете «Эвенкийская жизнь».

Неожиданная ситуация произошла во время перелёта в начале июля. Эралиева возвращалась домой в отпуск, когда у беременной пассажирки, сидевшей рядом, внезапно начались схватки. До предполагаемой даты родов оставалось ещё несколько недель, однако у женщины отошли воды, и процесс начался прямо во время полёта. На борту не оказалось акушера — на помощь откликнулся только врач-стоматолог.

Адэль проверила состояние роженицы и выяснила, что женщина ждёт двойню. Она попросила освободить пространство вокруг кресел и начала действовать по алгоритму, которому её обучали во время подготовки военного фельдшера. Первой на свет появилась девочка — ребёнок родился здоровым. С мальчиком возникли сложности: он не занимал правильное положение для рождения. Эралиева опасалась осложнений, однако после её действий малыш смог самостоятельно перевернуться и появился на свет.

Самым сложным моментом девушка назвала необходимость успокоить будущую мать и не дать ей начать паниковать. В итоге женщина и оба ребёнка благополучно пережили экстренные роды. Среди пассажиров нашлись люди, готовые помочь. При этом один из мужчин потерял сознание, когда увидел процесс рождения ребёнка. Его пришлось привести в чувство с помощью нашатыря и отвести в другую часть салона.

После посадки в Красноярске экипаж заранее вызвал медицинскую бригаду. Роженицу передали врачам, а Эралиева помогла вынести детей из самолёта. Позже женщина призналась, что хочет назвать дочь в честь спасшей её фельдшера. Адэль Эралиева ранее проходила службу в Белгородской области, где оказывала первую помощь раненым военнослужащим и участвовала в эвакуации пострадавших из зоны боевых действий. Сейчас выпускница Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова направлена для дальнейшей службы на Камчатку.

Ранее в Ростовской области стало известно о спасении женщины, которая во время седьмых родов столкнулась с тяжёлым осложнением и потеряла около семи литров крови. Пациентка поступила в Перинатальный центр региона в критическом состоянии, однако благодаря слаженной работе акушеров, анестезиологов и реаниматологов медикам удалось сохранить жизнь матери и ребёнка.