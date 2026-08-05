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Регион
5 августа, 13:54

Путин проводит первую встречу с врио губернатора Белгородской области Шуваевым

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Чиновник докладывает главе государства о текущей ситуации в регионе.

Это их первая встреча после назначения. Детали разговора пока не раскрываются.

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Напомним, 13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и назначил Шуваева временно исполняющим обязанности главы региона. Выборы губернатора пройдут 20 сентября 2026 года, и Шуваев уже подал документы для участия в них.

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Наталья Афонина
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