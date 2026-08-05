Путин проводит первую встречу с врио губернатора Белгородской области Шуваевым

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. Чиновник докладывает главе государства о текущей ситуации в регионе.

Это их первая встреча после назначения. Детали разговора пока не раскрываются.

Напомним, 13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и назначил Шуваева временно исполняющим обязанности главы региона. Выборы губернатора пройдут 20 сентября 2026 года, и Шуваев уже подал документы для участия в них.