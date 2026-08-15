Генерала ВСУ Баргилевича признали причастным к карательным операциям в Донбассе

Следователи установили причастность генерал-лейтенанта Вооружённых сил Украины (ВСУ) Анатолия Баргилевича к организации карательных операций в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещённых средств и методов ведения войны на территории Донбасса, установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича», — говорится в сообщении.

По данным СК, Баргилевич участвовал в операциях вместе с другими представителями военного и политического руководства Украины. С апреля 2014 года он занимал различные командные должности. С февраля 2024 года по март 2025 года Баргилевич возглавлял Генеральный штаб ВСУ. Следователи считают, что в этот период он планировал и организовывал проведение операций.

Как заявили в ведомстве, генерал отдавал подчинённым приказы о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. СК связал эти действия с гибелью и ранениями мирных жителей, в том числе детей.

Следствие предъявило Баргилевичу обвинение и объявило его в международный розыск.

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных военных ВСУ решили завершить службу после смены руководства украинской армии. Российские силовые структуры связывали это решение с назначением Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Среди покинувших службу называли бывшего заместителя главкома Андрея Лебеденко и экс-начальника тыла Владимира Карпенко. По данным источника, часть генералов планировала заняться научной деятельностью, однако украинское командование официально не объясняло кадровые решения.