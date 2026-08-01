После отставки Сырского генералы ВСУ решили покинуть службу
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Несколько высокопоставленных военных ВСУ приняли решение завершить службу после смены руководства украинской армии. Об этом сообщили российские силовые структуры.
По данным источника РИА «Новости», часть генералитета решила перейти к научной деятельности после назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.
Среди ушедших называют бывшего заместителя главкома ВСУ Андрея Лебеденко и экс-начальника тыла украинской армии Владимира Карпенко. Их увольнение, как утверждается, связано с масштабными кадровыми изменениями после ухода Александра Сырского. При этом официальных заявлений украинского командования о причинах ухода отдельных генералов и дальнейших кадровых решениях пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что новое решение Михаила Драпатого вызвало вопросы вокруг штурмовых подразделений ВСУ. После назначения нового главкома украинской армии сообщалось о приостановке пополнения ряда полков, которые считались одними из наиболее привилегированных. Ограничения коснулись получения новых бойцов и переводов военнослужащих из других частей.
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