Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый начал кадровые перестановки в командовании. Он отстранил от должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича, которого называют приближённым к предыдущему главкому Александру Сырскому. Об отставке сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По её словам, Грузевич занимал этот пост с 2022 года и считался одной из ключевых фигур в командной иерархии. Она также назвала его идеологом жёсткой мобилизационной политики и противником установки камер наблюдения в военкоматах.

До назначения на должность начальника штаба сухопутных войск Грузевич командовал 53-й отдельной механизированной бригадой, которая участвовала в боевых действиях в Донбассе.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский удовлетворил одно из требований «картонного майдана», начавшегося после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Сырского отправили в отставку, а его место занял Михаил Драпатый, прежде командовавший Объединёнными силами ВСУ. Несмотря на кадровые перестановки в верхушке армии, уличная активность не спадает. Протестующие продолжают добиваться пересмотра решения по министерскому портфелю.