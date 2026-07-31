Первое решение Драпатого напугало «полки Сырского»: их могут расформировать

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приостановил пополнение штурмовых полков Сухопутных войск. Распоряжение действует с 26 июля, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников сразу в четырёх подразделениях.

Теперь полки не могут получать новомобилизованных из территориальных центров комплектования и батальонов резерва. Также остановлены переводы военнослужащих из других частей. Одному из собеседников издания уже пришлось решать, что делать с бойцами, покинувшими прежние подразделения ради перехода в штурмовой полк.

Ограничения особенно затронули 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» и 225-й полк. По данным «Украинской правды», прежде они пользовались исключительным правом на постоянное пополнение и расширение, а также считались подразделениями, получавшими прямую поддержку прежнего главкома Александра Сырского.

Численность «Скалы», которая формально должна была составлять около трёх-четырёх тысяч военных, благодаря особым условиям выросла более чем до десяти тысяч человек. При этом другие штурмовые подразделения аналогичных возможностей не имели, отмечает издание.

В 425-м полку уже подтвердили приостановку набора, но связали решение не с конфликтом, а с проверкой Генштаба. Там заявили, что командование оценивает справедливость распределения личного состава между воинскими частями, и выразили готовность сотрудничать с проверяющими.

Михаил Драпатый — 43-летний генерал-майор, назначенный главнокомандующим ВСУ 22 июля 2026 года вместо Александра Сырского. Кадровый военный начинал службу в 72-й механизированной бригаде, участвовал в боях за Мариуполь в 2014 году, позднее командовал группировками на Херсонском и Харьковском направлениях, Сухопутными и Объединёнными силами ВСУ. На новом посту Владимир Зеленский поручил ему продолжить корпусную реформу, пересмотреть систему мобилизации и модернизировать управление украинской армией.