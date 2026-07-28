На Украине задержали двоих бойцов «Скалы» за избиение и пытки сослуживцев
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ГБР Украины предъявило обвинения двум военнослужащим медицинской роты печально известного полка «Скала» в связи с пытками и избиением сослуживцев. Инцидент произошёл в Кировоградской области: фигуранты дела решили «наказать» двух солдат, выписанных из медучреждения за дисциплинарные проступки.
Действия нападавших привели к серьёзным последствиям для здоровья жертв: один из пострадавших потерял сознание от побоев, второй удерживался силой в течение суток. Оба госпитализированы с множественными травмами.
Теперь задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.
Ране журналисты украинского проекта «Следствие Инфо» обнародовали новые свидетельства расстрелов и жестоких избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся сбежать мобилизованных просто убивают. Одной из жертв стал Александр Завалов. В это подразделение он попал в январе 2026 года, когда его задержали сотрудники ТЦК прямо у выхода из реабилитационного центра, где он лечился от наркотической зависимости. На полигоне в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров и умолял молиться за него незадолго до смерти.
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