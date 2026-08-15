Около тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за атаки ВСУ

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено около десятка БПЛА и ракет в Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Информации о пострадавших не поступало. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал он в своём телеграм-канале.

В Миллеровском районе зафиксировано повреждение линий электропередачи на участке между хуторами Хмызов и Закосьнов. Без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов. Специалисты экстренных служб направлены на место.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) также нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Создан оперативный штаб. На месте работают все экстренные службы. Сейчас уточняются данные о последствиях и пострадавших.