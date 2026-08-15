БПЛА атаковали Подмосковье, пострадали женщина и ребёнок

Этой ночью Московская область подверглась массированному налету беспилотников. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь аппаратов в небе над Домодедово, Одинцово, Раменским, Чеховом, Шатурой и Воскресенском, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Шатуре. Вражеский летательный аппарат попал в частный дом, из-за чего пострадали 55-летняя женщина и девятилетний мальчик.

Состояние ребёнка медики оценивают как тяжёлое. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь и готовят к транспортировке в ДНКЦ имени Рошаля.

Женщина получила черепно-мозговую травму, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Она также остается под наблюдением специалистов. Ударная волна и обломки повредили кровлю жилого строения.

Отражение угрозы продолжается: новые воздушные цели фиксируются в Можайском и Наро-Фоминском округах. Все экстренные службы региона переведены на усиленный режим работы.

Ранее женщина погибла и ещё семь мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по центру Горловки. Атака пришлась на Центрально-Городской район. По данным главы муниципалитета, противник применил беспилотники. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.