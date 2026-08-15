Шесть дронов ВСУ посадили средствами РЭБ во время атаки на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников. По его словам, шесть дронов ВСУ в Гагаринском районе были принудительно посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Инцидент обошёлся без пострадавших.

В настоящее время на местах обнаружения БПЛА работают экстренные службы, территории оцеплены.

Ранее Развожаев сообщал об отражении атаки беспилотников на город. Для нейтрализации целей военные применяли различные виды вооружения, включая стрелковое.