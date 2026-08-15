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Регион
15 августа, 11:27

В Севастополе отражают атаку ВСУ — работают силы ПВО и огневые группы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на город. По словам главы региона, в настоящий момент задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Для нейтрализации целей военные применяют различные виды вооружения, включая стрелковое.

Как сообщил губернатор, сейчас основные работы развернуты в Гагаринском районе и на Северной стороне. Развожаев призвал жителей и туристов немедленно покинуть открытые пространства и проследовать в безопасные укрытия.

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Ранее сообщалось, что минувшей ночью Московская область подверглась массированному налёту беспилотников. По словам губернатора Андрея Воробьёва, силы ПВО сбили восемь аппаратов над Домодедово, Одинцово, Раменским, Чеховом, Шатурой и Воскресенском. Тяжелее всего пришлось Шатуре, где дрон угодил в частный дом: ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний мальчик, состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое.

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Наталья Демьянова
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